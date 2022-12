Żona Kręciny załamana tym, co stało się w Katarze. Awans Polaków nieważny

Zagraniczne media są rozczarowane grą Polaków w meczu z Argentyną i tym, że Robert Lewandowski i spółka w kiepskim stylu przegrali 2:0. Nie zostawiają na podopiecznych Czesława Michniewicza suchej nitki. "To był pokaz antyfutbolu. "Polacy wyglądali na zdenerwowanych i - mówiąc wprost - żałośnie, nie potrafiąc nawet zbliżyć się do argentyńskiej bramki. Zamiast tego zgromadzili cały zespół, oprócz Lewandowskiego, wokół Wojciecha Szczęsnego, licząc na szczęście" - napisał dziennikarz "The Independent"



Ale w rzeczywistości to wszystko schodzi na drugi plan w obliczu awansu "Biało-Czerwonych" do 1/8 finału mistrzostw świata . 4 grudnia o godzinie 16:00 zmierzą się z reprezentacją Francji. Choć nawet to nie wprawia części kibiców w entuzjazm. Wśród zawiedzonych jest... żona Zdzisława Kręciny.