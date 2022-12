Żona Jakuba Rzeźniczaka atakowana przez internautów. Piłkarz reaguje

Życie Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień legło w gruzach, gdy niespełna kilka dni po świętowaniu pierwszych urodzin, ich synek Oliwier przegrał walkę z chorobą . Modelka do tej pory opłakuje śmierć chłopca w mediach społecznościowych i dzieli się z kibicami swoim cierpieniem. Rzeźniczak natomiast zaledwie kilka miesięcy od tragicznej śmierci swojego synka postanowił pójść dalej i poślubił swoją narzeczoną, Paulinę Nowicką . Para wyprawiła huczną uroczystość w Miami, a następnie zatrzymała się na dłużej w Stanach Zjednoczonych, by wspólnie spędzić tam miesiąc miodowy.

Nie do wiary, jakie wiadomości dostaje od ludzi żona Rzeźniczaka. Piłkarz ujawnia

Rzeźniczak nie przeszedł obojętnie obok cierpienia ukochanej, która na co dzień musi mierzyć się w takimi wyzwiskami. "Krytyka, wyrażanie zdanie jak najbardziej, ale to... do człowieka, a tym bardziej do kobiety..." - napisał.