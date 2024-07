Żona Jakuba Kiwiora ma nietypową pasję. Teraz wpadła przez nią w tarapaty

Claudia Kowalczyk wywołała ogromne poruszenie wśród dziennikarzy i fanów futbolu jeszcze zanim stanęła na ślubnym kobiercu z Jakubem Kiwiorem . Wszystko przez dość nietypową pasję kobiety, która zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych WAGs piłkarskich. Wybranka reprezentanta Polski bowiem pasjonuje się twerkiem i na co dzień spełnia się w roli instruktorki tego rodzaju tańca. Co ciekawe, 30-latka ma na swoim koncie już kilka imponujących sukcesów, w tym m.in. t ytuł mistrzyni twerku z 2017 roku.

Na punkcie Polki oszaleli m.in. dziennikarze angielskiego portalu The Sun, którzy poświęcili jej nawet osobny artykuł , rozpisując się o nietypowym hobby WAG reprezentacji Polski i Arsenalu . " Niesamowita blondynka Claudia, lat 30, jest ekstrawagancką, twerkującą dziewczyną nowego gracza Arsenalu, Jakuba Kiwiora. Występuje pod pseudonimem Redheaded i ma własną markę odzieżową skierowaną do tancerzy" - tak o Kowalczyk napisano na portalu gdy Jakub Kiwior oficjalnie został piłkarzem "Kanonierów".

Claudia Kowalczyk znów ma problemy. Wszystko przez filmiki, które publikuje w mediach społecznościowych