Co ciekawe, jedna z agentek, która przesłuchiwała kobietę w klubie, przypadkowo nagrała całą rozmowę . Zeznania 23-latki pokrywają z tymi, które złożyła w sądzie. Do oświadczenia dołączyła również wyniki badania lekarskiego, które potwierdza gwałt.

Do całej sprawy odniosła się również żona Alvesa, Joana Sanz. Modelka broniła ukochanego tłumacząc, że piłkarz nigdy nie zrobiłby czegoś takiego."Wiem doskonale, kim jest mój mąż. Jest człowiekiem pełnym szacunku. Widziałam wiele razy, jak kobiety zbliżają się do zajętego mężczyzny, chciały spróbować czegoś z moim mężem na moich oczach. Skoro tak się zachowują w mojej obecności, nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak się zachowują, gdy mnie nie ma"- mówiła w programie "Y ahora Sonsoles".

Żona Daniego Alvesa nie wytrzymała. Opublikowała wymowny wpis w sieci

"Chcę wyjaśnić te ostatnie wiadomości, które pojawiły się w internecie. Rzeczy, które rzekomo powiedziałam, są całkowicie fałszywe. Nie miałam kontaktu z żadnymi mediami, ani żadnym konkretnym dziennikarzem. Kiedy mam coś do powiedzenia, ja, Joana Sanz, zrobię to sama poprzez oświadczenie za pośrednictwem mojego konta społecznościowego. Wszystko inne to spekulacje. Doceniam troskę, ale obecnie trwa proces, który zasługuje na to, aby się nie wtrącać"- wyjaśniła 29-latka.