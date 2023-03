Od poniedziałku w stolicy Francji trwa tydzień mody, czyli najlepsza okazja do obejrzenia pokazów największych światowych projektantów. Sposobność do pokazania się wykorzystały również polskie WAGs. Najpierw w Paryżu widzieliśmy “Lewą”, a teraz do światowej stolicy mody wybrała się żona Artura Boruca. Sprawdź, w czym na ulicach Paryża pokazuje się Sara Mannei.