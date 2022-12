Znów wszyscy patrzyli tylko na nią. Tak szokuje Katarczyków na mundialu

Modelka wybrała się na mecz Chorwacja - Brazylia i miała co świętować. Reprezentacja, której kibicuje, najpierw doprowadziła do remisu, a następnie wygrała serię rzutów karnych . To oznacza ni mniej ni więcej, że w półfinale mistrzostw świata oglądać będziemy nie Neymara i spółkę, a Lukę Modricia i jego kolegów.