Leo Messi już od dłuższego czasu zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Argentyńczyk w 2022 roku zdobył mistrzostwo świata wraz z reprezentacją Argentyny, a na co dzień bryluje na amerykańskich stadionach w barwach Interu Miami. Dzięki swoim sukcesom 37-latek zarabia ogromne pieniądze, ma wielu fanów i przywilejów. Bycie tak rozpoznawalną postacią w świecie show-biznesu ma jednak swoje minusy. Na początku sierpnia piłkarz przekonał się o tym na własnej skórze.

Leo Messi nie wytrzymał. Oskarżył aktywistów, którzy zniszczyli jego posiadłość na Ibizie

Na oskarżenia Messiego odpowiedział już rzecznik organizacji, Bilbo Bassaterra. Jego zdaniem kwota, jakiej żąda piłkarz od aktywistów, jest zdecydowanie za wysoka. "To jest tempera (rodzaj farby — red.), która zmyje się wodą, czyli wystarczy wyjść z wężem. Co najwyżej trzeba będzie troszkę pościerać. Ale nawet w najgorszym wypadku, gdyby elewacja musiała zostać odmalowana, to nie kosztuje to 50 tysięcy euro" - stwierdził, cytowany przez Sport.