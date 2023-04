Znany tenisista uderzył we władze Bayernu Monachium. Wytknął im jeden błąd

W Niemczech mają ogromne powody do niepokoju. Wiadomo już, że w tym roku Bayern Monachium nie wygra Ligii Mistrzów. Zawodnicy Thomasa Tuchela odpadli z rozgrywek w dwumeczu z Manchesterem City (1:4). Drużyna z Bawarii strzeliła tylko jednego gola.

35-latka zastąpił były szkoleniowiec m.in. Paris Saint-Germain i Chelsea, Thomas Tuchel. Działacze klubu uznali, że to on będzie w stanie naprawić błędy Nagelsmanna i dopowadzi drużynę do sukcesów. Teraz jednak wiadomo, że słowa nia nic się nie zdały, bowiem Bayern odpadł już nie tylko z Ligii Mistrzów, ale i z Pucharu Niemiec. Rozczarowania nie ukrywają kibice z Alexandrem Zverevem na czele. Zawodnik nie zamierzał owijać w bawełnę i skrytykował działania klubu.