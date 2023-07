Znany piłkarz zakończył karierę i zmienił dyscyplinę. "Wyniki coraz lepsze"

Piotr Celeban swoją przygodę ze sportem zaczął od sportów walki, a mianowicie od judo . Miłością do tej dyscypliny zaraził się od ojca Sławomira Celebana , który swego czasu odnosił sukcesy jako judoka. Ostatecznie urodzony w Szczecinie 38-latek zdecydował, że chciałby skupić się jednak na innym rodzaju aktywności fizycznej - piłce nożnej.

Piotr Celeban zakończył karierę piłkarską i zaczął trenować trójbój siłowy. Już widać efekty

W rozmowie z portalem "Super Express" Piotr Celeban wyznał, jak zmieniło się jego życie po zmianie dyscypliny. Wyjawił też, co dokładnie skłoniło go do podjęcia takiej a nie innej decyzji.