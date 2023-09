Znany piłkarz kupił byłej kochance willę. Żona nie będzie zadowolona

W ostatnim czasie sporo dzieje się również w życiu miłosnym reprezentanta Anglii. Doświadczony piłkarz od 2021 roku jest w związku małżeńskim z Annie Kilner, jednak spotykają się oni znacznie dłużej. Ich relacja jest, trzeba to przyznać, mocno burzliwa. W przeciągu ostatnich miesięcy para stale rozstawała się i wracała do siebie. Z pewnością punktem kulminacyjnym w związku Walkera i Kilner był przelotny romans z Lauryn Goodman w 2019 roku, kiedy to piłkarz i jego ukochana Annie zrobili sobie "przerwę". Wówczas kochanka gwiazdora futbolu urodziła mu dziecko. Od tamtej pory obie kobiety nie pałają w stosunku do siebie sympatią.