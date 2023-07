Znana WAG trafiła do szpitala. "Zdrowie kobiety jest powodem do niepokoju"

Niepokojące informacje napływają do nas z Argentyny. Wanda Nara, ukochana Mauro Icardiego trafiła do szpitala w Buenos Aires. Jak informuje dziennikarz Rodolfo Barilli, który na co dzień pracuje z piłkarską WAG wyjawił, że sytuacja zdrowotna jego koleżanki nie jest najlepsza. Lekarze podejrzewają bowiem, że 36-latka zmaga się z chorobą hematologiczną.