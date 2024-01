Znana piłkarka zachwyciła na gali The Best FIFA. Olśniewająca stylizacja

W poniedziałek 15 stycznia największe gwiazdy futbolu zjechały się do Londynu, gdzie odbywa się coroczna gala The Best FIFA Football Awards. Nagrody tego wieczoru przyznane zostaną w takich kategoriach jak m.in. Najlepszy Piłkarz, Najlepszy Bramkarz, Najlepszy Trener, Najlepsza Piłkarka, Najlepsza Bramkarka, Najlepszy Trener Zespołu Kobiecego, oraz zdobywca najpiękniejszego gola, w którego ręce powędruje nagroda Ferenca Puskasa.

Jako jedna z pierwszych na czerwonym dywanie podczas uroczystej gali pojawiła się zawodniczka kobiecego zespołu Manchesteru United oraz reprezentacji Anglii, Mary Earps. 30-letnia golkiperka w ubiegłym roku nagrodzona została statuetką dla najlepszej bramkarki. W tym roku dzięki znakomitemu występowi na mistrzostwach świata w Australii i Nowej Zelandii Angielka po raz kolejny została doceniona przez przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

Nominowana w kategorii Najlepsza bramkarka Mary Earps od razu przyciągnęła uwagę obecnych na gali dziennikarzy i fotoreporterów. Gwiazda kobiecego zespołu Manchesteru United na czerwonym dywanie pojawiła się w klubowych (i reprezentacyjnych) barwach. 30-letnia sportsmenka postawiła bowiem na czerwoną suknię z głębokim dekoltem i długimi rękawami, a stylizację uzupełniła srebrnymi szpilkami i biżuterią w tym samym kolorze.

Mary Earps ostatecznie pokonała rywalki i sięgnęła po statuetkę dla najlepszej bramkarki ubiegłego roku. Jest to, warto zaznaczyć drugie takie wyróżnienie w karierze Angielki. To samo trofeum doświadczona zawodniczka otrzymała bowiem w roku poprzednim podczas gali The Best FIFA Football Awards w Paryżu.

Najwięcej emocji fanom futbolu z pewnością dostarczy ogłoszenie wyników w kategorii Najlepszy Piłkarz. W tym roku w najlepszej trójce znaleźli się, podobnie jak w przypadku Złotej Piłki, Kylian Mbappe, Erling Haaland i Leo Messi. W plebiscycie "France Football" nagroda trafiła w ręce Argentyńczyka, jednak pod uwagę brano osiągnięcia zawodników za okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku. W przypadku plebiscytu FIFA pod uwagę brany jest okres od 19 grudnia 2022 roku do 20 sierpnia 2023 roku. Zmniejsza to więc szansę na nagrodę Leo Messiego.

