Zmysłowy taniec Lewandowskiej robi furorę w sieci. Kibicom opadły szczęki

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych WAGs ze świata futbolu nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dodatkową rozpoznawalność 33-latce przyniósł bez wątpienia transfer jej męża, Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony, który przez wiele tygodni był tematem numer jeden w światowych mediach. Tym samym Lewandowska dołączyła do grona WAGs Barcelony i zdążyła już podłapać nieco "hiszpańskiego temperamentu" od koleżanek.

Trenerka fitness już wcześniej była aktywna w mediach społecznościowych i dzieliła się z kibicami nowinkami z życia prywatnego. Przeprowadzka do Katalonii bez wątpienia wpłynęła pozytywnie na ukochaną kapitana reprezentacji Polski. Od tej pory 33-latka podłapała już nieco "hiszpańskiego temperamentu" i coraz śmielej prezentuje się w sieci. Tym razem, Polka zaskoczyła kibiców zmysłowym nagraniem, na którym wraz z koleżankami z "Healthy Team" tańczy do piosenki amerykańskiego rapera Tygi.

Instagram Rolka

Kibice od razu zareagowali na filmik 33-latki, zasypując wpis komentarzami. "Ogień! Super", "Wow, jakie ruszanie biodrami!", "No i to jest macarena!" - pisali.

