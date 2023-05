Zmysłowy taniec Lewandowskich podbija sieć. Robert i Anna zrobili show na parkiecie

Anna Lewandowska po przeprowadzce do Hiszpanii związanej z transferem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona została pochłonięta przez hiszpańską kulturę oraz swoją nową pasję - bachatę. Słynna trenerka nieustannie publikuje w sieci nagrania ze swoich tanecznych popisów, lecz w nowe hobby postanowiła wciągnąć także swojego męża. Na najnowszym udostępnionym nagraniu Anna i Robert Lewandowscy razem podbijają parkiet i - trzeba przyznać - robią to z wielką gracją.