Anna Lewandowska wciąż nam udowadnia, że praca, dyscyplina i poświęcenie pozwalają osiągać niesamowite rezultaty. Tylko dwa miesiące odkrywania tego świata artystycznego i ona już robi to bardzo dobrze, lepiej, niż sobie wyobrażałem. Cieszę się, że mogę dalej Cię uczyć tego, co mnie pasjonuje i co kocham

~ - napisał o Annie.