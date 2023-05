Zmiany w życiu piłkarza Barcelony? W mediach aż huczy od plotek

Ferran Torres i Sira Martinez od kilku lat tworzą jedną z najgorętszych par w Hiszpanii. On na co dzień bryluje na stadionach jako zawodnik klubu FC Barcelona, ona natomiast jest mistrzynią w jeździe konno. Co ciekawe, kobieta również w pewnym sensie związana jest z futbolem. Jej ojciec to bowiem legendarny zawodnik "Blaugrany" Luis Enrique. Zarówno piłkarz, jak i jego ukochana przez długi czas regularnie chwalili się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. W ostatnich tygodniach para jednak przestała tak obnosić się ze swoją miłością. Teraz hiszpańscy dziennikarze przekazali informacje o "kłopotach w raju" Torresa i Martinez.

Ferran Torres został singlem? Hiszpańscy dziennikarze nie mają wątpliwości

W hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia o zakończeniu związku Ferrana Torresa i Siry Martinez. Rzekomo to właśnie kobieta miała podjąć decyzję o tym, by ona i jej partner podążyli innymi ścieżkami. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, oznaczać to będzie tylko jedno - już nic nie będzie trzymać Torresa w stolicy Katalonii. Do tej pory 23-latek grał w barwach "Blaugrany" po części ze względu na to, by być stale blisko partnerki. Teraz młody gwiazdor będzie bardziej skłonny zmienić klub. Warto podkreślić, że w Hiszpanii już od jakiegoś czasu krążą pogłoski mówiące o tym, że może on wkrótce zakończyć współpracę z "Dumą Katalonii".

To jednak nie pierwszy raz, gdy dziennikarze rozpisywali się o kłopotach w związku Ferrana i Siry. Para miała rozstać się po raz pierwszy kilka miesięcy temu, jednak ostatecznie dali sobie drugą szansę, by popracować nad relacją. Ostatni raz piłkarz i mistrzyni w jeździe konno pochwalili się wspólnymi fotkami w mediach społecznościowych na początku maja - wówczas wybrali się na krótkie wakacje do Saint-Tropez. Od tamtej pory ani Torres, ani Martinez nie publikowali w sieci zdjęciem z drugą połówką. Przypuszczenia hiszpańskich dziennikarzy mogą więc okazać się słuszne.

Sira Martinez zachwyca nie tylko na arenach sportowych, ale również w sieci. Kobieta zaliczana jest do grona najpiękniejszych WAGs Barcelony, a co więcej cieszy się sporą popularnością wśród kibiców. Ponad 366 tys. internautów obserwuje profil młodej WAG na Instagramie. Nic w tym jednak dziwnego - Martinez chętnie dzieli się tam nowinkami z życia zawodowego i prywatnego, często też publikuje fotki, które podkreślają jej atuty.

Gavi i Ferran Torres / RAUL ARBOLEDA / AFP