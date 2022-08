Nie milkną echa rozstania Shakiry i Gerarda Pique. O tym, że tych dwoje nie jest już razem, świat dowiedział się w czerwcu. Od tamtej pory do mediów trafiają przeróżne informacje na temat relacji byłych partnerów. Spekuluje się, że powodem rozstania był romans piłkarza Barcelony, jednak żadne z zainteresowanych tego oficjalnie nie potwierdziło.

Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia sportowca przyłapanego na czułościach z... nową ukochaną . Ma nią być 23-studentka, Clara Chia Marti . Ona i Pique poznali się w pracy - kobieta jest zatrudniona w jednej z firm Gerarda . Mówi się, że połączyło ich bardzo gorące uczucie, którego nie zamierzają dłużej kryć.

"Widziałam dużo miłości, bardzo zrani to Shakirę, ponieważ to jest Gerard Pique, jakiego nigdy nie widzieliśmy. Nigdy nie widziałam go takiego u boku piosenkarki" - zrelacjonowała prezenterka Laura Roige.

I nie pomyliła się...

Gerard Pique szaleńczo zakochany, tak wygląda nowa partnerka. Jak Shakira?

Media: Shakira załamana zachowaniem Pique. Zgłosiła się do psychologa

Wokalistka ma być załamana nie tylko samym rozstaniem, ale również tym, co wyprawia jej były ukochany . Nie spodziewała się, że tak krótko po zakończeniu związku będzie paradował z nową partnerką. I to tuż przed jej nosem, bo - wedle hiszpańskiej prasy - chętnie przyjeżdża z Clarą do dzielnicy, w której mieszka Shakira. A to wszystko pod pretekstem odwiedzenia rodziców, którzy mają dom nieopodal.

Najnowsze wieści przekazał paparazzi Jordi Martin, który wytropił, co konkretnie dzieje się z 45-latką. "Mogę wyjawić, że Shakira jest teraz w bardzo złym miejscu. Jest zdruzgotana emocjonalnie. Potrzebowała nawet pomocy psychologa. Nigdy nie spodziewała się, że Pique zachowa się w taki sposób" - powiedział w rozmowie z RCN Mundo.

Martin od 12 lat uważnie śledził miłosną relację piosenkarki i piłkarza. Twierdzi, że zna jej kulisy lepiej od większości osób. Dlatego czuje się uprawniony do postawienia tezy, że "na początku był to bardzo piękny związek, bardzo intensywny, było między nimi dużo namiętności".

Dowiedział się coś niecoś także na temat nowej miłości Pique. "Gerard jest w niej [Clarze] bardzo zakochany, w ogóle nie rozważa zerwania z nią. I to mimo plotek. Dlatego Shakira przechodzi trudny okres" - wyjaśnił i dodał, że romans piłkarza Barcelony rozpoczął się w lutym.

Mężczyzna twierdzi, że gracz "Dumy Katalonii" był niewierny Shakirze już od... 2016 roku, a o jego podbojach było bardzo głośno w Barcelonie. Martin próbował nawet ostrzec artystkę, lecz bez rezultatu. Bardzo żałuje, że kobiecie przypadł taki los.

Shakira jest w tym przypadku ofiarą, została oszukana. Jest cudowną osobą, trzeba pamiętać, że porzuciła życie w USA i przeprowadziła się do Hiszpanii. Nie miała żadnych związków z Hiszpanią, żadnych przyjaciół, żadnych zawodowych przedsięwzięć. Poświęciła wszystko dla tego związku i dla dzieci - podsumował.

Shakirę i Pique czeka "batalia"! Co z ich dziećmi? Hiszpanie donoszą

