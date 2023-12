Zła wiadomość dla Daniego Alvesa. Prędko nie opuści więzienia

Dani Alves roku 2023 z pewnością nie będzie wspominał dobre. Piłkarz reprezentacji Brazylii bowiem w styczniu trafił do aresztu po tym, jak 23-letnia kobieta oskarżyła go o napaść na tle seksualnym. 40-latek już na samym początku utrudnił swoją sytuację. Podczas pierwszego przesłuchania stwierdził bowiem, że nie zna kobiety oskarżającej go o gwałt. Następnie stwierdził, że między nim a 23-latką rzeczywiście doszło do zbliżenia, jednak jego towarzyszka wyraziła na to zgodę. Brazylijczyk szybko jednak zmienił zdanie i oznajmił, że... to on został ofiarą napaści na tle seksualnym. Ostatecznie jednak zdecydował się wrócić do wersji zdarzeń z drugiego przesłuchania i powiedział, że do stosunku płciowego doszło za obopólną zgodą.