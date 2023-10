Ziółek szczera do bólu. Wyznała, co tak naprawdę sądzi o Lewandowskiej

Ania Lewandowska doszła do wszystkiego sama. (...) Dla mnie ona zawsze była taką osobą, która mogłaby tak naprawdę już nic nie robić. Bo mogłaby tylko siedzieć przy Robercie, a to jest fajne, że ona pokazuje, że cały czas chce, że ma ten głód i chęć robienia czegoś. Ona nie siedzi przy piłkarzu i nie czeka, aż on wróci z treningu, tylko po prostu ma fajnie poukładane to wszystko w głowie. Chce realizować się i po prostu iść cały czas do przodu

~ przyznała Ziółek.