Zima bez przeziębień? Anna Lewandowska dzieli się sprawdzonymi sposobami

Anna Lewandowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych piłkarskich WAGs na świecie. 34-latka swoją popularność zawdzięcza nie tylko dzięki małżeństwu z Robertem Lewandowskim , ale także dzięki swojej karierze. Ukochana "Lewego" na co dzień spełnia się bowiem jako trenerka fitness, zajmuje się także promowaniem zdrowego trybu życia w mediach społecznościowych . Lewandowska od lat namawia swoich obserwatorów do uprawiania sportu, a także przechodzenia na zdrową dietę.

Lewandowska dzieli się poradami na temat zdrowia