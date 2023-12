Po ostatnim losowaniu grup na mistrzostwa Europy wiadomo też, kto - w sprzyjających nam okolicznościach i po absolutnie koniecznych dwóch zwycięstwach - będzie potencjalnymi rywalami podopiecznych Michała Probierza . Triumfator ścieżki A (do której przydzielono Polaków) trafi do grupy D z Holandią , Austrią i Francją .

Z przekąsem i na gorąco do sytuacji kadry odniósł się były prezes PZPN , Zbigniew Boniek. "Jak przejdziemy baraże (oby), to trafiamy do grupy prezesa Kuli, tzn. tylko Matka Boska Częstochowska może nas uratować" - pisał na platformie X (dawniej Twitter), a jego wpis wywołał poruszenie. Z kolei Jakub Kwiatkowski studził emocje . Podkreślał, że na razie nie ma co myśleć o grupowych rywalach, podstawowy cel jest inny.