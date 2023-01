Zemsta na rywalu? Na jaw wychodzą nowe informacje o transferze Ronaldo

Cristiano Ronaldo kilka dni temu oficjalnie pokazał się kibicom w nowych barwach na stadionie w Rijadzie. 37-latek przyleciał z rodziną do Arabii specjalnym samolotem. Sportowiec zamieszka z bliskimi przez jakiś czas w luksusowym hotelu . Jak się okazuje, para wynajęła " apartament królewski".

"Cena całego obiektu nie jest podana, ale mniejszy 'apartament prezydencki' jest dostępny za 3300 funtów [ok. 17 tys. zł] za jedną noc"- pisali dziennikarze.

Kolejna kwestia, która mogła zaskoczyć miłośników futbolu to imponujące zarobki "CR7". W Rijadzie otrzyma za jeden sezon kosmiczne pieniądze- około 175 milionów euro.

Dziennikarze nie owijają w bawełnę. Piszą o ostatecznej zemście na rywalu

Latem rok temu Ronaldo mógł trafić już do jednego z arabskich klubów. "The Athletic" szczegółowo zbadało sprawę rzekomego transferu. Wówczas piłkarz zrezygnował z oferty Al-Hilal. Twierdził, że jest jeszcze wiele cennych trofeum do wygrania w Europie. Sporo się jednak zmieniło przez ostatnie miesiące. Po napiętych relacjach z Manchesterem United, "CR7 " zaczął od 22 listopada poszukiwania nowego pracodawcy.