Zbigniew Boniek opublikował zdjęcie grobu rodziców. Internauci zmieszani

Uroczystość Wszystkich Świętych co roku skłania do zadumy. Dla wielu Polaków jest okazją do wspomnienia swoich bliskich oraz odwiedzenia ich grobów. W mediach społecznościowych pełno jest refleksyjnych wpisów i spostrzeżeń dotyczących śmierci, przemijania, a także samego święta.

Również na profilu na Twitterze prowadzonym przez Zbigniewa Bońka pojawił się post upamiętniający 1 listopada. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował zdjęcie grobu swoich rodziców - Jadwigi i Józefa Bońków. Matka byłego piłkarza zmarła przed pięcioma laty, a ojciec w grudniu 2019 roku. To właśnie w piłkarskie ślady taty poszedł Zbigniew. Józef Boniek był obrońcą, grał w m.in. Zawiszy Bydgoszcz. Po zakończeniu kariery pracował jako trener.



Wpis Bońka spotkał się z mieszanym odbiorem i zniesmaczył część internautów.

Internauci reagują na zdjęcie opublikowane przez Zbigniewa Bońka. Udostępnił fotografię grobu rodziców

"Przepraszam, co ten post ma na celu?", "Bez Twittera się nie da?", "Czy ten post był konieczny?", "Niesmaczne", "Panie Boniek troszkę skromności. Myślę, że Pańscy rodzice by sobie tego życzyli" - czytamy w komentarzach.

Inni bronią Bońka i jego inicjatywy. "Każdy przeżywa na swój własny sposób. Nie nam to oceniać, nie znając intencji", "Wszyscy psioczą pod tym zdjęciem ale ono dla mnie jest lepsze niż to jak by Pan Zbyszek przebrał się za śmierć z kosą i chodził i gadał cukierek albo psikus i walił takie fotki" - piszą.

Są też tacy, których fotografia opublikowana przez byłego prezesa PZPN skłoniła do przemyśleń. "Będzie to trywialne i pewnie populizmem zajedzie, ale zdjęcie autorstwa Pana Bońka przypomina mi jedno, z czym zawsze kojarzy mi się to święto: doceńmy, że spora część z nas jeszcze może odwiedzić rodziców na obiedzie, a nie na cmentarzu. Pamiętajmy o nich, zawsze i wszędzie" - podsumował jeden z komentujących.

