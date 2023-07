Przejście Ilkaya Gundogana z Manchesteru City do Barcelony oznacza, że do grona WAGs "Blaugrany" dołączyła nowa piękność - żona piłkarza, Sara Gundogan. W dniu oficjalnej prezentacji ukochana reprezentanta Niemiec świętowała 28. urodziny. Nie umknęło to uwadze prezesa Joana Laporty, który podczas prezentacji podszedł do WAG Barcelony z tortem, złożył jej życzenia i uścisnął.