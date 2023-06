Przyznam się, że byłem zaskoczony, bo do dzisiejszego poranka nie wiedziałem, że to będzie ostatni mecz Kuby w reprezentacji. Wydawało mi się, że od kilku lat jest już na emeryturze i nie gra w piłkę. Myślę, że trochę było to widać na boisku, po 10-15 minutach był już dość mocno zmęczony grą. Nie był to dla mnie typowy widok, bo gdy graliśmy razem w Niemczech, zawsze Kuba tryskał energią na boisku. Widać, że nieco się postarzał. To w sumie całkiem zabawne

~ wypalił sportowiec.