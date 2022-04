Zaskakujące sceny z matką Lewandowskiego na Wiktorach. Cała sala wzruszona

Podziwia go cały świat i go nam zazdrości, a my jesteśmy dumni, że jest Polakiem. I to on jako pierwszy powiedział: 'Nie zagramy z agresorem, nie zagramy z reprezentacją Rosji', a za nim poszli wszyscy 'Biało-Czerwoni'. To on we wtorkowy wieczór podszedł do najważniejszego rzutu karnego w swoim życiu. Nie zawiódł i powiódł drużynę do dziewiątego udziału w finałach mistrzostw świata

- wygłosił Szpakowski.