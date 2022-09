Gerard Pique i Shakira oraz Iker Casillas i Sara Carbonero to dwie byłe pary, które niegdyś kochała cała sportowa Hiszpania. Byli liderzy piłkarskiej reprezentacji rozstali się już jednak ze swoimi partnerkami, lecz ich miłosnym życiem wciąż interesują się media na Półwyspie Iberyjskim.

Głośno było zwłaszcza o rozstaniu Gerarda Pique z kolumbijską wokalistką. Obrońca FC Barcelona znalazł już nową ukochaną, lecz wciąż utrzymuje kontakt z Shakirą, z którą ostatnio był widziany na meczu ich syna .

Shakira spotyka się z Ikerem Casillasem? Zdecydowana reakcja Hiszpana

Iker Casillas, podobnie jak jego ekskolega z szatni, także został "przyłapany" przez media na kontaktach z domniemaną nową partnerką. Była nią Maria Jose Camacho, wdowa po zmarłym w zeszłym roku hiszpańskim piłkarzu, Francescu Arnau .

Mimo to szybko pojawiły się kolejne doniesienia, jakoby były bramkarz randkował z... Shakirą! Iker Casillas szybko przerwał jednak te spekulacje. W mediach społecznościowych opublikował nagłówki artykułów, w których mowa o jego rzekomym romansie z Kolumbijką i jasno dał do zrozumienia, że nie ma to nic wspólnego z prawdą.

Choć Iker Casillas i Gerard Pique byli wielkimi rywalami w piłce klubowej, grając odpowiednio w Realu Madryt i FC Barcelona, razem przeżywali niesamowity czas w reprezentacji Hiszpanii, wspólnie sięgając między innymi po mistrzostwo świata w 2010 roku.