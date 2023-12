Zaskakująca inwestycja Cristiano Ronaldo. W grę wchodzą grube miliony

Cristiano Ronaldo to jeden z najpopularniejszych, a zarazem najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Portugalski napastnik zarobione na boisku pieniądze chętnie inwestuje w różnego rodzaju projekty. Od kilku już lat jest twarzą kampanii reklamowej firmy URSU9 , która jest dystrybutorem wody mineralnej, na swoim koncie ma także współpracę z platformą Chrono24 , zajmującą się handlem luksusowymi zegarkami. Gwiazdor saudyjskiego klubu Al-Nassr działa także w branży restauracyjnej - ma udziały w sieci lokali Tatel serwujących kuchnię hiszpańską . Piłkarz, co ciekawe, posiada także firmę zajmującą się wynajmem odrzutowców. Reprezentant Portugalii nie ogranicza się więc jeśli chodzi o działalności biznesowe.

Cristiano Ronaldo zainwestował grube miliony w grę piłkarską

Jak donosi TVP Sport, Cristiano Ronaldo zdecydował się właśnie na kolejną wielką inwestycję, tym razem na rynku gier. Do tej pory, jeśli chodzi o gry piłkarskie, największą popularnością cieszyła się słynna FIFA, a obecnie EA FC 24. W ostatnich latach wiele spółek próbowało już stworzyć gry, które byłyby konkurencją dla liderującego tytułu, jednak bez skutku. Teraz rękawicę podjęli przedstawiciele studia Strikerz inc., którzy pracują nad grą UFL.

Do tej pory projekt grupy Strikerz inc. promowali tacy piłkarze jak Romelu Lukaku oraz Roberto Firmino. Teraz dołączył do nich Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, jak się okazuje, wraz z grupą inwestorów zainwestował w grę UFL aż... 40 mln dolarów.