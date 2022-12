Słodko-gorzki nastrój wokół piłkarskiej reprezentacji Polski. Z jednej strony kibice doceniają fakt, że "Biało-Czerwoni" - po raz pierwszy od 36 lat - awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata, ale z drugiej trudno jest im przymknąć oko na to, w jakim stylu osiągnięto sukces. Na ten aspekt zwracają uwagę również eksperci, w tym ci zagraniczni. " To był antyfutbol " - podsumowano grę podopiecznych Czesława Michniewicza w przegranym meczu przeciwko Argentynie w "The Independent".