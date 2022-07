Zarema Salichowa ujawnia zapaść rosyjskiego futbolu. Jest przerażona

Oprac.: Katarzyna Pociecha Po gwizdku

Zarema Salichowa nieraz udowodniała, że jest jedną z nielicznych osób publicznych w Rosji, która nie boi się mówić, co naprawdę dzieje się w kraju. Teraz relacjonuje coraz gorszy stan rosyjskiego futbolu. Z jej słów wynika, że ten - przez wojnę w Ukrainie - znalazł się na skraju upadku. Żona oligarchy poważnie obawia się przyszłości. "To, co stanie się za kilka lat, jest przerażające" - opowiada. Nie brzmi to dobrze dla sportowców grających w Premjer-Lidze. W tym dla Macieja Rybusa.

Zdjęcie Zarema Salichowa i Leonid Fedun, 2018 rok / AFP ATTILA KISBENEDEK/Attila KISBENEDEK / East News