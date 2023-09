"Biało-Czerwoni" po czerwcowej porażce z Mołdawią 2:3, musieli mierzyć się z ostrą krytyką ze strony mediów. Jakby tego było mało, z czasem zaczęły wychodzić na jaw kulisy podróży naszych Orłów do Kiszyniowa, które jeszcze bardziej rozjuszyły kibiców i obnażyły wizerunek PZPN. Cezary Kulesza został przed dziennikarzy przyparty do muru i musiał tłumaczyć obecność skorumpowanego działacza - Mirosława Stasiaka w Mołdawii. Nie była to jednak jedyna afera w przerwie wakacyjnej. Przed rozpoczęciem kolejnego zgrupowania kapitan Polaków, Robert Lewandowski udzielił obszernego wywiadu, w którym powiedział, co myśli o ostatnich kontrowersjach wokół reprezentacji.