Zamieniła pracę w klubie nocnym na modeling. Oto nowa WAG Arsenalu

Przejście Davida Rayi z Brentfordu do Arsenalu oznacza, że w gronie WAGs "Kanonierów" pojawiła się nowa postać - Tatiana Troubou l. Młoda Hiszpanka niemal od razu przyciągnęła uwagę kibiców Arsenalu, którzy toną w zachwytach się nad jej urodą.

Ukochana Davida Rayi zachwyca urodą. Oto nowa WAG Arsenalu

David Raya i Tatiana Trouboul zaczęli spotykać się z 2021 roku, jednak nie upublicznili oni swojego związku aż do czerwca 2022 roku. Jak donoszą brytyjskie media, Hiszpanka zanim poznała swojego ukochanego pracowała w klubie nocnym. 28-latka po rozpoczęciu miłosnej relacji z gwiazdorem futbolu jednak zrezygnowała z tej posady i zajęła się modelingiem.

Na początku związku z Rayą, Tatiana Trouboul dzieliła swój czas wolny, podróżując stale z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii. W końcu jednak na stałe przeniosła się do Londynu, by móc nieustannie być przy swoim partnerze.