Zadziwiające wideo z żoną posła PiS po meczu Polski. To naprawdę ona!

Oprac.: Katarzyna Pociecha Po gwizdku

Po wygranej Polski nad Szwecją do sieci trafiło wideo z Marianną Schreiber w roli głównej. Na filmiku żona posła Prawa i Sprawiedliwości żongluje piłką i idzie jej to naprawdę nieźle. Internauci są pod wrażeniem. Zachwycają się nie tylko jej umiejętnościami, ale także młodym wyglądem. "Nie poznałem pani. Myślałem, że to jakaś dziewczyna drugiej klasy szkoły średniej" - stwierdził jeden z komentujących.

Zdjęcie Marianna Schreiber udostępniła filmik, na którym żongluje piłką / Instagram / AKPA