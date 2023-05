Zaczęli go bić i rozdarli mu koszulkę. Przykry incydent przed finałem Pucharu Polski

Wydarzenie, o którym mowa, miało mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem finału Pucharu Polski , którego początek zaplanowany był na godzinę 16:00 we wtorek. W opublikowanym przez "Super Express" materiale wideo widać, jak grupa "kibiców" Legii Warszawa brutalnie bije sympatyka Rakowa Częstochowa , rozdziera jego klubową koszulkę i kopie, gdy ten lezy na ziemi.

- Wszędzie się znajdzie paru deb**i , ja po meczu metrem wracałem i jechało kilka osób w barwach Rakowa nikt ich nie ruszał - napisał inny twitterowicz. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście podobne przypadki należą już do marginesu i zbiegiem lat będzie ich coraz mniej.

Zadyma przed meczem. Później nie było lepiej

Agresja tego dnia udzielała się nie tylko kibicom, ale również piłkarzom i sztabom szkoleniowym. Już na początku meczu obaj trenerzy, Kosta Runjaić i Marek Papszun , skoczyli sobie do oczu i zostali ukarani żółtymi kartonikami . Sytuacja ta miała miejsce po czerwonej kartce dla Yuriego Ribeiro .

Po ostatnim gwizdku pierwszej połowy ponownie byliśmy świadkami agresywnego zachowania osób siedzących na ławkach rezerwowych. Doszło nawet do tego, że ochroniarze zablokowali drogę piłkarzom Legii Warszawa, by ci poszli do tunelu chwilę później i nie spotkali się w nim z osobami z Rakowa Częstochowa. Na meczu dało się wyczuć bardzo napiętą atmosferę.