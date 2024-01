Sadio Mane to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Senegalski gwiazdor bowiem swego czasu zaliczany był do grona najlepszych piłkarzy świata, odnosząc ogromne sukcesy w barwach takich zespołów jak m.in. Liverpool, Southampton, czy Bayern Monachium. Obecnie, podobnie jak Cristiano Ronaldo, jest on zawodnikiem saudyjskiego zespołu Al-Nassr.

Obecnie gwiazdor "Rycerzy Nadżdy" przygotowuje się do niezwykle ważnej roli. Będzie on bowiem liderem reprezentacji Senegalu podczas Pucharu Narodów Afryki, który rozegrany zostanie na przełomie stycznia i lutego. Zanim jednak 31-latek wybrał się z kadrą do Wybrzeża Kości Słoniowej, postanowił on zrobić jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz i... stanął on na ślubnym kobiercu.

Cristiano Ronaldo zapewnił Al Nassr trzy punkty. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Sadio Mane wziął ślub. W sieci pojawiły się zdjęcia piłkarza z małżonką

Sadio Mane po wielu latach odrzucania zalotów ze strony fanek z całego świata w niedzielę 7 stycznia 2024 roku w końcu się ożenił. Zawodnik saudyjskiego Al-Nassr zdecydował się poślubić Aishę Tambę, z którą, jak twierdzą zagraniczne media, spotykał się od lat. Z początku pojawiły się informacje mówiące, że ukochana piłkarza ma... 18 lat. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze "osób z otoczenia pary", które stanowczo temu zaprzeczyły i oznajmiły, że kobieta ma w rzeczywistości 26 lat.

Według dziennikarzy portalu "pulsesports.ng", kapitan reprezentacji Senegalu od dawna miał dawać znać swojej partnerce, że to właśnie z nią chciałby spędzić resztę życia. Co ciekawe, miał on nawet... opłacać wszystkie rachunki swojej wybranki, gdy ta uczęszczała jeszcze do szkoły.

Warto zaznaczyć, że media prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałyby się o ślubie senegalskiego piłkarza, gdyby zdjęciami z uroczystości nie pochwalił się w mediach społecznościowych fotograf i kamerzysta, z którego usług skorzystali Aisha Tamba i Sadio Mane.

Niestety, para młoda nie będzie miała okazji, aby kontynuować świętowanie i wybrać się na miesiąc miodowy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 31-latek na krótko po formalizacji swojego związku musiał opuścić małżonkę. Obecnie przebywa on na zgrupowaniu przed tegoroczną edycją Pucharu Narodów Afryki. Senegal znalazł się w grupie C wraz z Gwineą, Kamerunem i Gambią. Pierwszy mecz Sadio Mane i spółka rozegraną przeciwko Gambii. Spotkanie to odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia.

Sadio Mane /

Sadio Mane / Philippe Ruiz/Xinhua News/East News