Na pożegnanie z mistrzostwami kadra narodowa zremisowała z reprezentacją Francji 1:1. Po wszystkim podopieczni Probierza udali się w drogę powrotną do domu i rozpoczęli wakacje. Wiadomo już, na jaki kierunek zdecydował się jeden z nich.

Reprezentant Polski z Euro na... wakacje. To tam odpoczywa z ukochaną

Sebastian Szymański należy do grona tych piłkarzy, którzy cenią sobie prywatność . W jego mediach społecznościowych nie publikuje zbyt wiele treści poświęconym bliskim. Kibice od dłuższego czasu spekulowali nad statusem gracza.

"Nie spotkałem się z dużą liczbą dziewczyn. Mam nadzieję, że to nie przyjdzie, bo trudniej będzie mi grać w piłkę i pogodzić życie prywatne z zawodowym. Chcę zachować chłodną głowę i robić to, co kocham. Na dziewczyny, na jakąś miłość przyjdzie czas. Na tę chwilę jestem związany tylko z piłką i mam nadzieję, że tak zostanie, choć może nie na zawsze" - mówił 25-letni pomocnik w wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" w 2018 r.