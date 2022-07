Wyprowadzka Lewandowskich z imponującej willi. Cena domu może zwalić z nóg

Anna i Robert Lewandowscy swoje życie przez lata wiązali z Monachium. Wprowadzili się do imponującej willi, w której przeżywali ważne chwile. Podkreślała to żona piłkarza w jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych . "Jestem wdzięczna za wszystko, co spotkało nas w ostatnich latach. Monachium było naszym domem, miejscem w którym urodziły i wychowywały się nasze dziewczynki. Tam nawiązaliśmy wiele przyjaźni i przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów. Na pożegnania jeszcze przyjdzie czas, ale wiem, że zawsze będzie to dla nas ważne miejsce i wyjątkowy etap życia" - wyjaśniła.

Teraz na stałe zamieszkają w Hiszpanii, a życie na południu Europy wcale nie jest im obce. W zeszłym roku kupili dom na Majorce, gdzie od miesięcy chętnie spędzają każdą możliwą chwilę. Po tym, jak "Lewy" podpisał kontrakt z Barceloną, stanęli przed koniecznością znalezienia nowego miejsca do osiedlenia się. Takiego, z którego piłkarzowi wygodnie będzie dojeżdżać na treningi i mecze.

Jak informował "Fakt", padło na posiadłość zlokalizowaną w miejscowości Sitges (ok. 35 kilometrów od stolicy Katalonii). Przeważyć miał argument o znajdującej się nieopodal renomowanej szkole dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Spekuluje się, że właśnie do tej placówki Lewandowscy poślą Klarę i Laurę.

Tymczasem teraz rodzina musi jeszcze zorganizować przeprowadzkę. Wiele wskazuje na to, że zdecydują się sprzedać swój dom w Niemczech.

Anna i Robert Lewandowscy zamieniają Monachium na Barcelonę. Ich dom w Niemczech wart fortunę

Kiedy Anna i Robert kupowali posiadłość w Monachium, musieli przeznaczyć na nią sumę rzędu 10 milionów euro. To sporo, ale okazuje się, że były to dobrze zainwestowane pieniądze. Teraz willa warta jest znacznie więcej. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Dom znajduje się w ekskluzywnej dzielnicy Bogenhausen, a potencjalnego nabywcę może skusić fakt zamieszkania tam, gdzie przez długi czas żył światowej sławy piłkarz. To nie wszystko.

Sprzedaż takiej willi to nie będzie trudne zadanie, ponieważ jest to nieruchomość, która jest zlokalizowana w dobrym, pożądanym miejscu. Po drugie jest to nieruchomość, która ma już swoją historię. Nie mówię, że fan Roberta Lewandowskiego nabędzie tę nieruchomość, ale na pewno będzie to wartość dodana do tego typu transakcji. Po trzecie, aktualnie na rynku dobrze sprzedają się nieruchomości luksusowe. Za gotówkę. Nie brakuje klientów, którzy dysponują odpowiednimi środkami, a co za tym idzie, zakładam, że będzie to w miarę sprawna i szybka transakcja - opowiada "Faktowi" Radosław Wojak, specjalista od nieruchomości luksusowych.

Równocześnie ekspert nie wyklucza, że "Lewy" jeszcze wstrzyma się ze sprzedażą nieruchomości, choć z pewnością nie będzie stała ona pusta. "Jest doskonałym aktywem, który na pewno będzie zyskiwał z czasem na wartości. Można też taką nieruchomość bardzo dobrze wynająć, a z tego, co się orientuję Robert Lewandowski, jest też bardzo dobrym biznesmenem i tego typu inwestycje również prowadzi" - tłumaczy.

Dodaje, że obecnie posiadłość Lewandowskich może być warta nawet 15-20 milionów euro.

A co zyska ewentualny kupujący lub wynajmujący? Piłkarz i jego żona niejednokrotnie publikowali w sieci zdjęcia wnętrz willi. Z fotografii wynika, że całość utrzymana jest w stonowanych, jasnych kolorach, a w środku znajdują się m.in. przeszklony salon z kominkiem i pianinem, przestronna garderoba, prywatna siłownia. Na zewnątrz jest zadbany ogród. Ogół robi wrażenie.

