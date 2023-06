Wymowne "powitanie" kolegi przez Lewandowskiego. "Po dziewięciu latach"

Teraz gracz obrał nowy kierunek w swojej karierze. Zdecydował się na przeprowadzkę do Hiszpanii i podpisał trzy letni kontrakt z FC Barceloną . 32-latek na łamach "The Players Tribute" zamieścił list, w którym wytłumaczył fanom Man City powody swojego odejścia.

"Jeśli miałbym się gdzieś przenieść, to jest tylko jeden klub na świecie, przy którym ma to sens. To była Barcelona albo nic. Już jako mały chłopiec marzyłem o założeniu tej koszulki pewnego dnia. Jestem przekonany, że zostało mi jeszcze kilka lat na najwyższym poziomie i chcę tylko pomóc sprowadzić Barcelonę z powrotem tam, gdzie zasługuje na to, żeby być. To będzie ponowne spotkanie z moim starym przyjacielem Lewandowskim" - wyznał sportowiec.