Informacja o udziale Klavana pojawiła się już kilka dni przed finałem, a całość nie jest oczywiście przypadkiem. Eurowizja w tym roku gościnnie odbywała się w Liverpoolu (zeszłoroczny zwycięzca, Ukraina, oddał prawo do organizowania wydarzenia), więc udział byłego piłkarza "The Reds" był po prostu świetnym wykorzystaniem jego chęci do medialnych aktywności. Emerytowany już zawodnik w swoim kraju jest zresztą gwiazdą i wystąpił w kilku popularnych programach, jak chociażby w estońskiej wersji "Tańca z gwiazdami".