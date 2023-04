16 kwietnia WAG reprezentacji Polski pojawiła się we Wrocławiu, by poprowadzić kolejną już edycję eventu sportowego "Healthy Day" w Hali Stulecia. Na wydarzeniu nie zabrakło współpracowników Lewandowskiej, a więc słynnego "Healthy Team". Tym razem do ekipy dołączył wyjątkowy gość.

Trener bachaty na evencie Lewandowskiej we Wrocławiu