Wyjątkowy dzień dla Anny Lewandowskiej. Zwróciła się do kibiców

Anna i Robert Lewandowscy poznali się latem 2007 roku podczas obozu integracyjnego studentów Akademii Wychowania Fizycznego na Mazurach. Z początku kobieta nie była przekonana co do swojego adoratora, ostatecznie jednak dała zawodnikowi Znicza Pruszków szansę. Krótko później dołączyła do grona WAGs. Cztery lata później, w 2011 roku Lewandowski zabrał ukochaną na pierwsze wspólne wakacje na Malediwy, podczas których zaskoczył kobietę pierścionkiem zaręczynowym. Dwa lata później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".