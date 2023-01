Wyjątkowi goście z Barcelony na obozie Lewandowskiej. Anna pokazała fotki

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych WAGs piłkarskich na świecie, jednak swoją popularność zawdzięcza nie tylko mężowi, ale również własnej działalności biznesowej. 34-latka od lat zajmuje się promocją zdrowego trybu życia, organizuje wyzwania fitness i obozy treningowe dla osób chcących zadbać o swoje zdrowie. Również w tym roku ukochana Roberta Lewandowskiego opuściła rodzinę na kilka dni, by poprowadzić swój popularny Camp by Ann w Dojo Stara Wieś.

Ten obóz bez wątpienia będzie różnił się od poprzednich edycji, a to dlatego, że już od jakiegoś czasu Lewandowska między regularne treningi wplotła... taniec. Anna niedługo po przeprowadzce z Monachium do Barcelony zapisała się na lekcje bachaty, a miłość do tego rodzaju aktywności fizycznej rozwinęła się u niej do tego stopnia, że kobieta nie wyobraża już sobie życia bez tańca.

Bartosz Zmarzlik VS Natalia Kaczmarek. Pojedynek o trzecie miejsce As Sportu 2022. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Lewandowska pokazała fotki z Camp By Ann. Pojawili się goście z Barcelony

O tym, jak wyjątkowy będzie ten obóz świadczy o tym również fakt, że w Dojo Stara Wieś pojawili się tym razem wyjątkowi goście. Anna pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z obozu, do których pozowała ze swoim teamem. Jak się okazuje, grupa "Lewej" mocno się rozrosła - dołączyli do niej bowiem trenerzy bachaty z Barcelony, Axel Canales i Mathias Font, z którymi trenuje na co dzień 34-latka.

Energia na kolejnym treningu była niesamowita. Zima nam niestraszna. Mój Healthy Team nieco się powiększył, a to wszystko za sprawą bachaty ~ napisała na Instagramie.

Na reakcję kibiców nie trzeba było czekać. Pod wpisem Lewandowskiej od razu pojawiło się mnóstwo komplementów. "Najlepszy team ever!", "Zima za oknem, a temperatura na obozie jak w słonecznej Barcelonie", "Świetna ekipa", "Jest ogień", "Co za energia!" - można wyczytać w komentarzach.

Jakiś czas temu w rozmowie z hiszpańskimi mediami Anna zdradziła, że przeprowadzka do Barcelony odmieniła jej życie . Trenerka fitness szybko zaaklimatyzowała się w nowym kraju, rozpoczęła naukę języka, nawiązała nowe znajomości i zapisała się na lekcje tańca. Po kilku miesiącach do zmian przywyknął również Robert Lewandowski. Gwiazdor FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski coraz więcej czasu spędza w towarzystwie pozostałych piłkarzy "Blaugrany" oraz ich partnerek.

As Sportu 2022. Bartosz Zmarzlik kontra Natalia Kaczmarek. Kto zasługuje na trzecie miejsce w plebiscycie? Zagłosuj! Bartosz Zmarzlik Natalia Kaczmarek Zagłosuj

Anna i Robert Lewandowscy /

Anna Lewandowska /

Anna Lewandowska przed studiem Dzień Dobry TVN /