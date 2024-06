Nicol Luzardi na meczu Polska - Holandia. Wspiera ukochanego w Hamburgu

Podczas starcia z reprezentacją Holandii Nicola Zalewski mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Do Hamburga specjalnie na to spotkanie przyleciała bowiem jako partnerka, Nicol Luzardi. Włoska tancerka na krótko przed rozpoczęciem meczu Polska - Holandia opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z trykocie naszej reprezentacji, a w kolejnej relacji na Insta Stories pochwaliła się, że spotkanie to będzie oglądać z trybun.