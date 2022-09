Przed zawodnikami Lecha Poznań kolejny mecz. W czwartek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej polski klub zagra z Austrią Wiedeń w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wśród kibiców bez wątpienia zasiądą także WAGs "Kolejorza". Jedna z nich wyróżnia się na tle koleżanek.

Dodatkowe wsparcie dla piłkarza Lecha Poznań przed meczem z Austrią Wiedeń

W sierpniu 2021 roku Pedro Rebocho został zawodnikiem Lecha Poznań. Portugalczyk występował wcześniej w barwach EA Guingamp. Wraz z piłkarzem do Poznania przeniosła się jego ukochana. Joana Valadares od samego początku wspierała 27-latka w nowym klubie, świętowała z nim nawet zdobycie pierwszego w karierze mistrzostwa Polski.

To, co połączyło Rebocho i Valadares to bez wątpienia miłość do podróży. Kobieta w mediach społecznościowych prowadzi profile o tematyce podróżniczej. Ma także konto na YouTubie, gdzie dzieli się nagraniami z wycieczek po świecie. Na Instagramie Valadares obserwuje prawie 17 tys. użytkowników.

Valadares i Rebocho często wspólnie podróżują. Podczas sylwestrowo-noworocznej wycieczki do Nowego Jorku, piłkarz postanowił zaskoczyć 27-latkę pierścionkiem zaręczynowym. Kobieta oczywiście powiedziała "tak".

