Wyjątkowa wizyta Kyliana Mbappe. Powitali go niczym króla [WIDEO]

W ostatnim czasie sporo mówi się o przyszłości klubowej Kyliana Mbappe. Wiele wskazuje na to, że tego lata Francuz zakończy współpracę z Paris Saint-Germain i przeniesie się do innego klubu. Na ten moment 24-latek zdaje się jednak niezbyt przejmować sagą transferową z jego udziałem. Mistrz świata z 2018 roku najpierw pojawił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie bawił się na imprezie znanego miliardera, a teraz wybrał się do Kamerunu, ojczyzny swojego ojca. W sieci pojawiło się nagranie z tejże wizyty.