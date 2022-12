"Wyciekło" prywatne wideo. Szczęsny wybuchł płaczem, żona też cała we łzach

Piłkarze mają zatem kilka dni na to, by jak najlepiej przygotować się do pojedynku. Ale najpierw należy im się trochę odpoczynku i - dla niektórych - chwil z bliskimi. Do Kataru przylecieli m.in. bliscy Roberta Lewandowskiego. Napastnik będzie zatem mógł relaksować się u boku żony Anny oraz córek Klary i Laury . Inaczej ma się sprawa z Wojciechem Szczęsnym. Mimo planów Marina Łuczenko-Szczęsna nie mogła wybrać się na Półwysep Arabski. Wszystko przez to, że - jak sama ujawniła - rozchorował się synek, kilkuletni Liam.