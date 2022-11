Od "afery taksówkowej" minęło 10 lat, lecz dopiero teraz - przy okazji wydania biografii Sławomira Peszki pt. "Peszkografia" - na jaw wychodzą szczegóły zdarzenia, po którym "Peszkin" wyleciał z reprezentacji Polski. Sam piłkarz przyznaje, że w życiu popełnił wiele błędów, ale nie żałuje prawie niczego. Może właśnie za wyjątkiem swojego zachowania z tamtej pamiętnej nocy.

"Jest jedna historia, która zmieniła moje życie. To blizna na zawsze. Gdybym dostał bilet na lot wehikułem czasu albo szansę od złotej rybki na jedno życzenie, to bez zastanowienia cofnąłbym się do szóstego kwietnia 2012 roku. Wiecie, co bym wtedy zrobił? Nic. Po prostu nie odebrałbym telefonu. Ale odebrałem. A wszystko, co wydarzyło się później, to wielkie g***o, o którym chciałbym zapomnieć" - rozpoczyna powrót do wspomnień dotyczących skandalu.

Sławomir Peszko opisuje kulisy afery taksówkowej. Zaczęło się od telefonu od Marcina Wasilewskiego

Sławomir Peszko pamięta ten dzień dobrze. Zaczęło się od propozycji złożonej mu telefonicznie przez Marcina Wasilewskiego. Kolega podpytał o plany i zaproponował spotkanie w Wielką Sobotę, na dzień przez Wielkanocą. Zobaczyli się tuż po meczu Werderu Brema i pojechali na kolację do restauracji w Kolonii. Później dołączyli do Lukasa Podolskiego, który w towarzystwie innych piłkarzy imprezował w jednym z najmodniejszych klubów w mieście. Zamówili drinki i dobrze się bawili.

Około północy "Poldi" oświadczył, że wraca do domu. Gdyby "Peszkin" i "Wasyl" wzięli z niego przykład, wieczór skończyłby się przyjemnie. Ale oni ani myśleli tak szybko kończyć zabawy. Padł pomysł, by pojechać do dyskoteki znajdującej się... około 50 kilometrów dalej.

Nie po to kozacy się spotkali, żeby wieczór zakończyć na kilku drinkach. Postanowiłem więc zostać kapitanem naszego imprezowego okrętu i obrałem zaskakujący kurs – Düsseldorf. Tam, przy Königsallee, było kilka prestiżowych dyskotek, znacznie lepszych niż ta w Kolonii. Odległość nie robiła na nas wielkiego wrażenia, bo autostradą podróż do Düsseldorfu zajmowała maksymalnie czterdzieści minut ~ - stwierdza były kadrowicz.

Panowie złapali taksówkę i pojechali w kierunku sąsiedniego miasta. Jednak w połowie drogi do Peszki zaczęła wydzwaniać jego żona. Nie dawała mu spokoju i przypominała, że obiecał powrót do domu maksymalnie koło północy. Początkowo nie chciał jej posłuchać i planował dojechać na dyskotekę. Ale Anna nie dawała za wygraną.

"W końcu mnie złamała. – K***a, 'Wasyl;, wracamy, bo mnie Ania z****e – nie zostawiłem wątpliwości, dlaczego nasz wieczór już się kończy. – Chciałem ten klub zobaczyć… – jęczał Marcin, ale decyzja była już podjęta, więc wzruszył tylko ramionami" - wspomina Sławomir Peszko w swojej książce.

Poprosił kierowcę, aby zawrócił i zawiózł ich do domu. Podał dokładny adres. Po drodze zatrzymali się jeszcze na stacji benzynowej, gdzie obaj piłkarze zaopatrzyli się w kilka puszek whisky z colą. "Po zmieszaniu tej dawki z tym, co wypiliśmy wcześniej, byliśmy już nieźle narąbani i zaczęliśmy przysypiać. Marokański kierowca postanowił to wykorzystać i zamiast zjechać w kierunku domu prosto z autostrady, popędził do ścisłego centrum Kolonii, z którego startowaliśmy" - wspomina "Peszkin".

Mimo stanu wyraźnej nietrzeźwości sportowiec szybko zorientował się, w czym rzecz. Czuł, że kierowca chce ich oszukać.

Zauważyłem, że gość próbuje nas wydoić. Licznik pokazywał już sto, może sto dwadzieścia euro. Zaczęła się awantura. Krzyczałem, że ma jechać pod wskazany adres, a nie kręcić się w kółko po mieście. Najpierw mówiłem po niemiecku, później już po polsku. On tłumaczył, że pomylił trasę, że nie wiedział, jak jechać, ale ewidentnie kręcił. A do tego w pewnej chwili warknął pod nosem: "Sch***e Polaken". J***i Polacy? O ty c*** złamany! Ze złości wychyliłem się w kierunku kierowcy i… zacząłem wyrywać taksometr, który po chwili rozpadł się na kawałki. Dostałem szajby, bo w domu czekała na mnie wkurzona żona, zmarnowaliśmy prawie dwie godziny na jeżdżenie taksówką i nie pobawiliśmy się tak, jak mogliśmy. A na dodatek ten f***t nas obraził ~ - opisuje.

Po chwili atmosfera - jak się zdawało - uspokoiła się. Lecz nagle kierowca niespodziewanie zatrzymał auto, zgasił silnik i wyskoczył z pojazdu. Jednocześnie zatrzasnął kluczykiem drzwi. Peszko i Wasilewski byli skonsternowani. Nie wiedzieli, co się dzieje i gdzie pobiegł taksówkarz.

Moment później obaj piłkarze zauważyli za sobą policyjne światła. Wówczas "Peszkin" wpadł - jak sam teraz ocenia - na najgłupszy możliwy pomysł i krzyknął do kolegi, by zaczęli uciekać.

"Później akcja przypominała scenariusz kiczowatego gangsterskiego filmu. Szarpnęliśmy za klamki, wyskoczyliśmy z auta i zaczęliśmy biec. Udało mi się pokonać jakieś trzy metry, zanim kilku potężnych drabów powaliło mnie na ziemię i zakuło w kajdanki. Poderwali mnie w powietrze i właściwie zanieśli na komisariat, który był dosłownie obok. Ten cwany Marokańczyk zamiast zadzwonić na policję, pojechał z nami pod posterunek i zaczął wołać o pomoc, jakbyśmy obdzierali go ze skóry. A to on chciał obedrzeć nas z kasy" - opisuje w "Peszkografii".

Peszko trafił do celi. Podolski "poruszył niebo i ziemię, by wydostać go zza krat"

Zawieziono ich na komisariat i poddano badaniu alkomatem. U Peszki stwierdzono półtora promila, co w sumie go zdziwiło, bo spodziewał się... wyższego wyniku. Tak czy inaczej został wtrącony do małej celi, nikt nie chciał słuchać jego wyjaśnień. Wykrzykiwał, że jest piłkarzem, płaci podatki, że chce zadzwonić. Bez odzewu. W końcu położył się na brudnym materacu i spróbował zasnąć.

Ledwo zamknął oczy, a obudzili go policjanci, którzy obwieścili, że wychodzi. Oddali mu jego zabrane wcześniej rzeczy i, ku zaskoczeniu sportowca, nie podsunęli żadnego protokołu do podpisania. Dziś wie, dlaczego cała historia skończyła się właśnie w taki sposób.

Do domu pojechałem… Tak, tak, taksówką. Pamiętam jak dziś moment wejścia do naszej kuchni. Ania siedziała przy lodówce i płakała. Mała Wiki miała niecałe trzy lata, ale mimo to czuła, że coś jest nie tak. 'Wasyla' już nie było. Okazało się, że przesłuchali go i wypuścili, a on prosto z komisariatu przyjechał do Ani. Wytłumaczył jej, co się stało, powiedział, gdzie jestem. Razem obdzwonili pół Polski: Tomka Rząsę, który w kadrze odpowiadał za kontakt z mediami, Andrzeja Grajewskiego, Bartka Bosackiego. W końcu Ania skontaktowała się z 'Poldim', który poruszył niebo i ziemię, żeby wydostać mnie zza krat. Myślę, że to on sprawił, że protokół, który powinienem przecież podpisać, zaginął. Nigdy się do tego nie przyznał, ale wiem, że w Kolonii mógł wszystko ~ - podsumowuje.

