Wychodzą nowe fakty ws. relacji Shakiry i Pique. Prawnicy mają co robić

Podczas gdy Gerard Pique stosunkowo szybko ułożył sobie życie u boku 24-letniej Clary Chii Marti , Shakira długo nie mogła poradzić sobie z ciosem, jaki otrzymała od wieloletniego partnera. Dopiero po przeprowadzce wraz z synami do Miami kobieta zmieniła swoje nastawienie do świata. W mediach huczy teraz od plotek na temat jej rzekomego romansu z legendarnym kierowcą Formuły 1, Lewisem Hamiltonem . Do tej pory Kolumbijka jednak nie skomentowała medialnych doniesień na ten temat.

Chociaż z pewnością żadne z byłych kochanków nie ma ochoty utrzymywać teraz kontaktu, są oni do tego zmuszeni ze względu na dzieci - synów Sashę i Milana. Po trwającej przeszło siedem miesięcy batalii prawnej sąd zdecydował bowiem, że to Shakira odegra pierwsze skrzypce w życiu chłopców . Gerard Pique otrzymał natomiast pozwolenie na regularne widywanie swoich pociech.

Shakira i Pique nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Tak rozwiązują konflikty