Wulgarny wpis piłkarza pod adresem znanej aktorki. Klub reaguje

Już 15 października wszyscy Polacy pójdą do urn wyborczych, aby zagłosować na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. W związku z nadchodzącymi wyborami wielu znanych aktorów, piosenkarzy i celebrytów wykorzystuje swoją popularność w mediach, aby zachęcić swoich fanów do skorzystania z okazji i oddania głosu na swojego faworyta. Jedną z takich osób jest Aleksandra Popławska, aktorka znana z takich produkcji jak m.in. "Testosteron", "Kobiety Mafii", "Underdog", "Stulecie Winnych", czy "Belfer".