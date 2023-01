Wściekła matka Pique złapała Shakirę za twarz. Wszystko zarejestrowały kamery

Relacje Shakiry i Gerarda Pique wciąż budzą sporo emocji. Jeszcze nie tak dawno byli kochankowie spotkali się sądzie, aby rozstrzygnąć kwestię opieki nad dziećmi. Doszli w tej sprawie do porozumienia. Artystka miała przeprowadzić się z synami do Miami.

W pierwszych tygodniach stycznia zaskoczyła swoich fanów. Do sieci trafiła jej nowa piosenka, w której... punktuje byłego zawodnika "Dumy Katalonii".

Jeszcze przed pojawieniem się jej nowego kawałka, zagraniczne media informowały, że relacje Shakiry z rodzicami piłkarza znacząco się pogorszyły. Matka Pique miała rzekomo wziąć w obronę 23-letnią kochankę sportowca. Niedawno do sieci trafiło archiwalne nagranie, na którym kobieta... łapie za twarz celebrytkę.

Matka Pique w tarapatach? Nagranie z jej udziałem krąży po sieci

Fani kolumbijskiej wokalistki od razu zareagowali na nagranie. "Jak to możliwe, że znosiła tyle upokorzeń?", "Biedna Shakira, nie wiem co jest najgorsze:niegrzeczna teściowa, czy mąż, który pozwala poniżać żonę w jego obecności", "Co za straszna teściowa"- denerwowali się internauci.